Roeselare Daisel ploeg van 't Stad

In derde amateur stond gisterenavond de slag om Roeselare op het programma. SV Rumbeke maakte zich op voor de kortste verplaatsing van het seizoen, een zevental kilometer tot in Schiervelde, de thuisbasis van Roeselare-Daisel.

Bij winst kon de thuisploeg een kloof van acht punten slaan met de buren en dan mag het zich stilaan opmaken voor een verlengd verblijf in derde afdeling. De jongens van Geert Broeckaert wilden dan weer bewijzen dat ze hun plaats verdienen in die reeks. Ideale ingrediënten voor een strijdlustige stadsderby.

Eerste dreiging Rumbeke

Rumbeke in het blauw begint enthousiast aan de wedstrijd. De bal gaat goed rond, maar pas na een kwartier kunnen ze eens dreigen. Woodruff kapt zich vrij en schiet naast.

Roeselare Daisel voetbalt slordig en geraakt niet weg van de eigen helft. Maar na knap dribbelwerk van Sam Vanhuyse krijgt het wel de gevaarlijkste kans. Nieuwkomer Prinsley Mengi besluit te zwak.

Dejonghe kopt binnen

De thuisploeg haalt er moed uit en kan zijn voet zetten naast Rumbeke, dat steeds meer fouten nodig heeft om de Roeselaarse aanvallers af te stoppen. En dat levert problemen op. Tweede nieuwkomer Van De Velde met de vrije trap, en de vrijgelaten Jenci Dejonghe kopt makkelijk binnen. Zuur voor Rumbeke.

Twee de goal volgt drie minuten later

De openingsgoal komt hard aan, maar tijd om te twijfelen is er niet. Amper drie minuten later is Vanhuyse opnieuw op wandel. Hij vindt zijn collega-aanvaller met de ogen toe, die werkt ook mooi af. Nederlander Kimvwidi Prinsley Mengi verdubbelt de score op het halfuur.

Rumbeke blijft voetballend de beste ploeg, maar kan dat niet omzetten in concrete kansen. Integendeel, het is Van De Velde die de wedstrijd vergeet te beslissen op slag van rust.

Onbegrip bij blauw na de rust

Na de pauze blijft het spelbeeld ongewijzigd. Rumbeke voetbalt goed, maar dat resulteert niet in kansen en goals. Vanfleteren voorlangs.

Roeselare Daisel behoudt de controle en blijft op zoek gaan naar doelpunten. Vandelannoitte vindt Coudron, maar de lijnrechter vlagt voor buitenspel. De verdedigers houden zich in, net als Coudron zelf. Van De Velde schiet binnen, want de ref heeft niet gefloten. Onbegrip bij al wat blauw is, maar de 3-0 is een feit.

Rumbeke verdient op zijn minst een goal, maar de bal wil er echt niet in.

Roeselare Daisel ploeg van 't Stad

Roeselare Daisel houdt stand en is ploeg van 't Stad. Met dank aan de nieuwkomers voorin.

"Ze waren aanvallend zeer sterk, ze drukten ons goed terug. Maar wij kwamen er goed uit. We hebben ook wat snelheid terug van voor, met de nieuwe mannen en daar kunnen we van profiteren", aldus Jenci Dejonghe.

Kurt Vercamp, Coach SK Roeselare-Daisel blijft nuchter: "We gaan de voetjes op de grond laten en blijven. We gaan week per week aanpakken en we willen er natuurlijk inblijven, we gaan er ook vanuit. Maar in voetbal weet je nooit. We gaan iedere week strijden tot we zeker zijn."

"We proberen ons te redden"

"We gaan ons proberen te redden en ik denk - als je het ziet - Roeselare staat hoger dan ons, maar die waren voetbalistisch niet beter dan wij. Maar voetbal is efficientie, je moet altijd een doelpunt meer maken en doelpunten tegen te verhinderen", besluit Geert Broeckaert coach SV Rumbeke na de match.