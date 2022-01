Roeselare boekt vlotte 0-3 zege in Leuven

De volleybaltopper tussen Haasrode Leuven en Roeselare bracht zondag niet de verhoopte spanning. De landskampioen won in Leuven met 0-3. Alleen in de tweede set bood de thuisploeg stevig weerwerk: 16-25, 31-33, 19-25.

In de andere wedstrijden van de achtste speeldag won Maaseik zaterdag met 3-1 van Borgworm en leed Achel een 2-3 nederlaag tegen Aalst. De wedstrijd tussen Menen en Gent werd uitgesteld wegens coronabesmettingen bij de West-Vlaamse thuisploeg. In de stand gaat Roeselare aan de leiding met 19 punten, twee meer dan Maaseik, dat bovendien een wedstrijd meer speelde. Haasrode Leuven (14 ptn) is derde, voor Menen (12), Aalst (11), Gent (6), Borgworm (3) en Achel (2).