Roeselare blijft ongeslagen na zege in topper tegen Maaseik

De eerste drie sets was het razend spannend. Roeselare won sets 1 en 3 met respectievelijk 25-20 en 25-22, Maaseik trok de tweede set met 22-25 naar zich toe. In de vierde set plooiden de Limburgers echter en werd het 25-12. Roeselare blijft dankzij de overwinning ongeslagen op kop in de tussenstand.

In de schaduw van de topper won het verrassende Gent met 3-0 (25-21, 25-21 en 25-18) van Achel. Vicekampioen Menen blijft intussen op de sukkel. Het leed haar vierde nederlaag op rij, 3-1 bij Borgworm, en staat met nul punten laatste in de rangschikking. De setstanden in Borgworm waren 15-25, 26-24, 25-19 en 25-19.

Dinsdag al won Haasrode Leuven in een vooruitgeschoven duel van de vierde speeldag met 3-2 van Aalst.

Komend weekend zijn er de kwartfinales van de Beker van België. Het kleine Berg-op Wijgmaal ontvangt Menen en Borgworm trekt naar Hemiksem-Schelle. Verder zijn er opnieuw twee toppers: Gent-Roeselare en Aalst-Maaseik.