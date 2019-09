Roeselare behoudt rode lantaarn na vierde nederlaag op rij

Roeselare wou vrijdagavond de zorgen helemaal van zich afschudden met een eerste competitiezege, want punten zijn broodnodig in Schiervelde. Maar ook tegen Westerlo wou het niet lukken voor de rode lantaarn: de bezoekers wonnen makkelijk met 0-2.

Aan de rust stond de brilscore nog op het bord na een flauwe eerste helft. Vlak na de koffie ging het opeens snel: Ambroise Gboho tikte de openingstreffer simpel tegen de touwen op voorzet van Christian Brüls. Amper enkele minuten later was het opnieuw raak voor de bezoekers: doelman Wouter Biebauw kon een afstandsschot van Kurt Abrahams niet klemmen, waarna Lukas Van Eennoo alert reageerde en de rebound simpel in doel legde.

De thuisploeg gooide met zomertransfers Jens Naessens, die tegen zijn ex-club speelde, en de Braziliaan Marco Tulio nog twee aanvallende pionnen in de strijd, maar die ingreep mocht niet baten: het bleef 0-2. Roeselare blijft laatste in de stand met 2 punten op 24, Westerlo klimt naar een voorlopige tweede plaats achter OH Leuven