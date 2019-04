Roeselare als eerste naar finale

Maaseik had aan een punt genoeg om de kwalificatie veilig te stellen, maar blijft met lege handen achter. Aalst haalde het in de andere partij van Menen met 3-1. De setstanden waren 25-23, 25-20, 26-28 en 25-23. Roeselare voert de PO-stand aan met tien punten en mag zich opmaken voor de titelfinale (best of 5). Maaseik telt ook tien punten, maar moet op de laatste speeldag nog vol aan de bak bij Menen. Aalst, dat Roeselare treft, maakt ook nog een waterkans op de titelfinale. Menen is uitgeschakeld.