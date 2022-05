Dansschool Hypnosis Dance Academy uit Roeselare viel afgelopen weekend acht keer in de prijzen op het Belgisch Kampioenschap dansen. Ook op het Vlaams Kampioenschap in april pakte de dansschool al zestien titels.

Op het Belgisch Kampioenschap op 7 en 8 mei haalden vijf teams en drie solisten van Hypnosis Dance Academy de eerste plaats in hun eigen divisie. Dat zorgt voor acht titels.

De dansschool werd in april ook al zestien keer Vlaams kampioen in de dansstijlen disco, hiphop en modern, gaande van solo's, duo's tot teams. "Dat is een nooit eerder geziene prestatie in geen enkele dansschool in Vlaanderen", klinkt het bij de dansacademie.