Rode lantaarn Zulte Waregem pakt volle buit in derby bij Kortrijk

Essevee blijft ondanks de tweede zege van het seizoen hekkensluiter in de Jupiler Pro League. Kortrijk mist dan weer een kans om aansluiting te maken met de brede middenmoot. Mbaye Leye, de geplaagde coach van Zulte Waregem, schudde zijn elftal voor de derby stevig door elkaar. In vergelijking met de 2-5 nederlaag tegen OHL vorig weekend voerde hij zes wissels door. Zo moest onder meer aanvoerder Sammy Bossut in doel plaatsmaken voor Louis Bostyn. Die toonde zich in het begin van de match meteen door een kopbal van Avenatti tegen de paal te duwen.

Halfweg de eerste periode, na enkele kansen aan beide zijden, moest Bostyn zich toch gewonnen geven. Lukas Willen kopte een voorzet van D'Haene in eigen doel. Aan de overzijde had Fadera de gelijkmaker aan de voet, maar Watanabe keerde het schot op de lijn.

Na de pauze ging Essevee volop op zoek naar de 1-1. Vigen trof eerst nog de lat maar op het uur zagen de bezoekers hun aanvalslust toch beloond. Vossen verlengde een hoekschop enig mooi met de hak en Tambedou knalde in de herneming de gelijkmaker tegen de netten.

Zulte Waregem ging nu door op zijn elan en amper vijf minuten later mocht KVK-doelman Ilic zich een tweede keer omdraaien. Opnieuw na een hoekschop kopte de Nigeriaan Offor de 1-2 tegen de netten.

In de slotfase diepte Zulte Waregem de voorsprong verder uit. De ingevallen Zinho Gano, terug bij de selectie na zijn verbanning naar de B-kern, legde de eindstand vast vanop de stip.

In het klassement heeft Zulte Waregem nu 8 punten, een minder dan Cercle Brugge en Eupen, die later op de dag tegen elkaar spelen. Kortrijk staat daar net boven met 10 punten.