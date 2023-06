Rik De Mil blijft bij Blauw-Zwart

De Mil (41) is sinds 2014 bij Club. Hij was er onder meer coach van Club NXT in 1B en werd nadien assistent-trainer onder Alfred Schreuder en Carl Hoefkens. In maart nam De Mil over als hoofdcoach en leidde hij Club naar de Champions Play-Offs. Nu vervoegt hij de trainersstaf van Ronny Deila. Met De Mil behoudt Club extra ervaring en Brugs DNA in de trainersstaf.

De Mil: “De afgelopen maanden waren een unieke ervaring en hebben mij als trainer heel wat bijgebracht. Ik wou voor volgend seizoen enkel meestappen in een verhaal waar ik mezelf 100% kon in vinden. Na gesprekken met Bart, Vincent en de nieuwe coach Ronny Deila ben ik ervan overtuigd dat ik een belangrijke rol kan spelen in de trainersstaf voor volgend seizoen.”