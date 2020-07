RFC Knokke verlengt contract van trainer Van Borm en start met G-voetbal

Van Borm pakte sinds 2015 vier titels met Knokke. Opvallend genoeg werd hij eind 2018 ontslagen, alleen maar om enkele maanden later zijn trainersfunctie opnieuw op te nemen.

G-voetbal in de steigers

Vanaf seizoen 2020-2021 start RFCK bovendien met G-voetbal. De algemene leiding is in handen van jeugdmanager Sven Cnudde. Dave Van Houtte neemt de coaching op zich. Van Houtte startte in 2016 G-voetbal op in Marke. Daar zijn ondertussen 30 spelers actief.

Met het initiatief wil de ploeg niet alleen de sport in de kijker zetten, het wil het graag ook naar een hoger niveau tillen. Nathalie Gekiere, echtgenote van voorzitter Vincent Van Honsebrouck, wordt meter van het project.

