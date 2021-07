Renson keert volgend seizoen als co-sponsor van Quick-Step terug in de koers

Renson, een bedrijf in ventilatie, zonwering en 'outdoor living', keert vanaf 2022 terug in de wielerwereld. Dat raakte vandaag bekend.

Het bedrijf verbond zich voor vier jaar aan het Quick-Step-team van manager Patrick Lefevere. Die ziet volgend seizoen de huidige hoofdsponsor Deceuninck stoppen.

Quick-Step zet dan een stap vooruit en wordt hoofdsponsor. Renson wordt één van de co-sponsors. Vorige week lekte uit dat Soudal in 2023 de tweede hoofdsponsor van het team wordt, nadat het bedrijf aankondigde dat na 2022 een einde komt aan de deal met Lotto. Voor Renson is het een terugkeer naar de stal waar het van 2013 tot 2015 zijn eerste stappen in de wielersponsoring zette.