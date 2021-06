Remco Evenepoel straks topfavoriet op BK tijdrijden

Wout van Aert verdedigt straks zijn titel niet op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Izegem en Ingelmunster. Remco Evenepoel is de topfavoriet om de kampioen van de voorbije twee jaar op te volgen.

Het meeste tegenstand mag de Europese en vicewereldkampioen van 2019 verwachten van zijn teamgenoot Yves Lampaert.

Ilan Van Wilder (DSM), Floria Vermeersch (Lotto Soudal), Frederik Frison (Lotto Soudal), Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Brent Van Moer (Lotto Soudal) en Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) komen eveneens voor een podiumplaats in aanmerking. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS) hervat de competitie op het BK, na zijn opgave in de Ronde van België, maar zegt niet klaar te zijn voor de titelstrijd. De mannen werken drie ronden af in Ingelmunster, goed voor een opdracht tegen de klok van 37,6 kilometer.

