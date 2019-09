Remco Evenepoel aan de start in Oostrozebeke

"Via onze goede connecties zijn we erin geslaagd om Remco Evenepoel als grote naam op onze deelnemerslijst te krijgen. Deze naam hadden we echt nodig om van de 75ste editie een echt jubileumfeest te maken. We proberen ondertussen ook Eddy Merckx en andere wielergoden, zoals Michel Pollentier, Freddy Maertens, Marc Sergeant, Rik Van Looy naar hier te krijgen voor onze herfstcriterium, maar die deal is nog niet helemaal rond", aldus de organisatie.

Filmploeg van VIER

"Renners als Xandro Meurisse hebben al toegezegd, maar de lijst van deelnemende renners kunnen we pas volgende week bekend maken. Remco Evenepoel zal vergezeld zijn van een filmploeg van VIER voor een project van Gert Late Night."

"Op de dag van de koers zelf zullen in de voormiddag alle oud-winnaars van het Herfstcriterium extra gehuldigd worden. Wij hopen vanzelfsprekend dat we na Yves Lampaert ook nog eens Remco Evenepoel aan onze erelijst kunnen toevoegen."

