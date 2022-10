Rellen met Turkse basketbalfans in Oostende

In Oostende zijn er gisteravond rellen geweest met Turkse basketbalsupporters. Dat gebeurde naar aanleiding van een Europese match van BC Oostende tegen Galatasaray. Fans van Galatasaray hebben voor een ravage gezorgd.

Ze vernielden tijdens de wedstrijd heel wat zitjes in de basketbalarena en vielen ook supporters van Oostende aan. Sommigen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.

Sfeer snel grimmig: vuurwerk in zaal

Oostende verloor zijn wedstrijd voor de Champions League basket tegen de Turkse topploeg Galatasary met 78-92. Bij het begin van de match was er heel wat sfeer met de 400 Turkse supporters maar die werd al snel grimmig. Ze staken vuurwerk af in de zaal en dat is uiteraard verboden. Heel wat stoeltjes werden kapot gemaakt door de fans.

De stewards probeerden de zaak onder controle te krijgen maar dat lukte niet. De politie moest versterking oproepen. De agenten hebben pepperspray gebruikt en moesten ook honden inzetten.

BCO onder indruk

Ook buiten de basketzaal waren er problemen. Turkse supporters hebben een kruispunt bezet.

Voor BC Oostende is het de eerste keer dat ze met dit soort incidenten te maken hebben. De club is sterk onder de indruk van wat is gebeurd.

(Beelden: Twitter)

Voor een dergelijke risicomatch in het voetbal zou de politie al vroeger aanwezig geweest zijn vlakbij de bezoekers en met meer dan 30 man. Nu moest security BCO proberen verhinderen dat ze richting de gangen en oostende-supporters gingen. Ambulance was voor sommigen nodig. pic.twitter.com/o76NwaNza3 — Wannes Demarcke (@WannesDemarcke) October 5, 2022