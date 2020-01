Redding is enige doel voor Dennis van Wijk bij KV Oostende

"Ons zo snel mogelijk redden"

"Van het eerste moment had ik er een goed gevoel over", vertelde de nieuwe hoofdtrainer op de persconferentie. "De keuze was voor mij ook een stukje makkelijker, omdat ik het huis ken." Sinds zijn laatste passage in 2007 heeft KVO wel een ware metamorfose ondergaan. "Daar kan ik alleen maar heel veel waardering voor hebben. Deze club, dit stadion, het trainingscomplex: het is niet meer te herkennen. Maar de gezelligheid is altijd wel gebleven."

Op sportief en vooral financieel vlak verkeert KVO momenteel wel in zwaar weer. "Op sportief vlak is er maar één objectief, dat is ons zo snel mogelijk redden. Over het extrasportieve doe ik geen uitspraken." Voorlopig ondertekende de Nederlander dan ook enkel een contract tot het einde van het seizoen. "Er is over volgend seizoen gesproken, maar eerst deze zes maanden. Dat is opportuun in de situatie waar KVO zich in bevindt. Als het gevoel en de resultaten goed zitten, zit een verlengd verblijf er dan automatisch wel in."

Ten slotte kondigde van Wijk ook aan dat hij actief blijft als analist, weliswaar niet voor wedstrijden uit de Jupiler Pro League. Als analist zag van Wijk veel wedstrijden van zijn nieuwe club, maar over het spel of de spelers deed hij geen uitspraken. "Ik heb geen wedstrijden van KVO geanalyseerd, het lijkt me niet verstandig om daar nu wel een oordeel over te geven."

Na de winterstop hervat KV Oostende op 18 januari thuis tegen Waasland-Beveren, dat als voorlaatste een punt minder telt. Met nog negen wedstrijden te spelen heeft de kustploeg zeven punten voorsprong op hekkensluiter Cercle Brugge.