De Red Flames, de nationale vrouwenvoetbalploeg is op stage aan de kust, in Nieuwpoort.

Na het missen van het WK is de stage een eerste stap richting Europees Kampioenschap van 2021 in Engeland. Bij de selectie zitten vier West-Vlaamse meisjes, die bijna allemaal in het buitenland spelen. Meest bekende naam is Tessa Wullaert uit Sint-Baafs-Vijve, zij komt uit voor Manchester City in Engeland.