Rechtstreeks duel Roeselare en Westerlo beslist over plaats in Play-off 2

Wat het resultaat tussen KSV Roeselare en Beerschot-Wilrijk vanavond ook wordt, een onderling duel tussen wit-zwart en Westerlo zal op de laatste speeldag beslissen over een plaatsje in Play-off 2.

Lommel is na een 2-2 gelijkspel tegen Westerlo niet langer in de running voor Play-off 2. Een duel tussen Roeselare en Westerlo op de laatste speeldag zal dus beslissen over deelname aan Play-off 2. Momenteel heeft Westerlo 33 punten en Roeselare 31 punten. Roeselare heeft wel een wedstrijd minder en speelt vanavond om 17u tegen Beerschot-Wilrijk. Een verslag van die wedstrijd kan je morgenavond bekijken vanaf 18u30 in Sport West.