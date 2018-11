RC Lauwe verliest tegen leider Oostnieuwkerke

In eerste provinciale kreeg Racing Lauwe leider Oostnieuwkerke op bezoek. De leider liet nog niet veel punten liggen en het was ook niet van plan om dit gisteravond te doen.

Op een drassig veld hebben beide ploegen het moeilijk om goed te voetballen. Maar als Denoo in min 27 de bal goed voorbrengt, kan Scheldeman Oostduinkerke uit het niets op voorsprong brengen. Dit is de eerste goede kans en die wordt meteen verzilverd: 0-1. Op het halfuur wordt iedereen wakker geschud als Mervilde Ghekiere neerhaalt in het strafschopgebied. De ref geeft geen penalty.

10 min later is Oostduinkerke daar opnieuw. De bal komt plots voor de voeten van De Deygere. Hij twijfelt niet en duwt de bal tegen de netten. 0-2, Oostduinkerke op rozen. In minuut 55 legt De Deygere de wedstrijd in een definitieve plooi met een knappe vrije trap. De doelman is aan de grond genageld en 0-3.

Door de zege versterkt Oostnieuwkerke zijn leiderspositie. Het zet Lauwe al op 10 punten.