Ratko Peris verlaat Par-ky Menen

"Ratko Peris (43) is aan zijn derde seizoen in Meense loondienst en had het hier duidelijk naar zijn zin. Dat bleek ook toen hij vorig jaar, ondanks andere aanbiedingen, zijn contract verlengde. Deze keer krijgt de Kroaat echter een kans die hij niet kon laten liggen", laat het bestuur van Par-ky Menen weten. Welke volleyclub het wordt is nog niet bekend, eerder was Peris al als coach aan de slag bij het Franse Cambrai.



"Het is algemeen geweten dat Ratko de voorbije jaren het beste in elke speler naar boven bracht. Hij was ook niet te beroerd om de wisselspelers kansen te geven. Dat het nieuws nog voor de play-offs wordt bekendgemaakt, is de uitdrukkelijke wens van de coach. Het biedt Par-ky Menen ook de kans om de zoektocht naar een waardige vervanger te beginnen."

Zoektocht naar andere coach

Ondertussen wordt achter de schermen verder gewerkt aan de toekomst van de club en werden ook al de eerste resultaten geboekt. Er lopen momenteel echter nog volop gesprekken. Van zodra er voldoende garanties zijn gevonden, kunnen we in de komende weken hopelijk met positief nieuws naar buiten komen. De play-offs die op 16 maart starten, zijn echter een uitgelezen kans om Ratko een afscheid door de grote poort te gunnen.