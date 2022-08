Raphael Onyedika is nieuwe aanwinst Club Brugge

Hij zette zijn krabbel onder een contract tot 2027 bij de Belgische landskampioen.

Onyedika is een 21-jarige Nigeriaan die zowel centraal op het middenveld als in de defensie uit de voeten kan. Vorig jaar brak hij volledig door in Scandinavië en zag hij een sterk seizoen, met onder meer bekerwinst, bekroond worden met een verkiezing tot beste jonge speler van Denemarken.