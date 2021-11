Rallywedstrijd Zes Uren van Kortrijk van start met showproef in Moeskroen

In Kortrijk vinden dit weekend de Zes Uren van Kortrijk plaats. Gisteren mochten de rallycoureurs de showproef rijden in Moeskroen, vandaag staan dertien klassementsproeven op het programma, goed voor zo'n 90 kilometers.

Met de showproef in Lavano (Moeskroen) zijn gisteren, onder het toeziend oog van duizenden toeschouwers, de 28ste Ze Uren van Kortrijk van start gegaan. Freddy Loix en Pieter Tsjoen, samen goed voor twaalf Belgische titels zijn de eerste leiders. "Dat is nog nooit eerder gebeurd in de Belgische rallygeschiedenis", meldt de organisatie.

Freddy Loix (Skoda) staat meteen op kop van de koers. Hij reed zes tienden sneller dan Melissa Debackere (Skoda) en recordwinnaar in Kortrijk Vincent Verschueren (VW). Bernd Casier (Ford) klokte een vierde tijd op exact vijf seconden van de eerste leider. Sébastien Bédoret (Skoda) vervolledigt de top vijf.