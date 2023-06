Om drie uur vanmiddag is de Rally van Ieper van start gegaan. Terug op z'n vertrouwde datum, eind juni. Vandaag en morgen staat de hele Westhoek in het teken van de autosport.

Na de eerste drie klassementsproeven staat de Fransman Stéphan Lefevre aan de leiding met z'n Citroën C3. Hij woont in de Pas-de-Calais, voor hem is dit haast een thuiswedstrijd. Eerste eerste West-Vlaming op de zesde plaats is voorlopig Davy Vanneste, op 22 seconden, net na Freddy Loix en Pieter Tsjoen. De verschillen zijn nog klein.

De KP Kemmel is wel stilgelegd door een crash van Junior Planckaert. Wie de Rally van Ieper wint, weten we morgenavond om acht uur.