Racing Brugge is kampioen in eerste landelijke

Racing Brugge is na een dominant seizoen kampioen geworden in eerste landelijke van het basketbal.

In een rechtstreeks duel met het nummer twee uit de stand, de Gent-Oost Eagles, toonde Racing Brugge zich nog maar eens oppermachtig. De jongens van Gunther De Pauw zetten de puntje op de i met een duidelijke 70-52 overwinning. Van zijn 22 wedstrijden heeft racing Brugge er 21 gewonnen. Op zes speeldagen van het einde mochten ze dus al de champagnekurken laten knallen. Het begin van een dolle nacht in Brugge.

https://www.facebook.com/RacingBrugge/videos/210029363694934/

Ook Avanti kan kampioen worden

Brugge is dit weekend the place to be, want in eerste provinciale kan ook Avanti Brugge de titel pakken. Als het wint van Vagant Kortrijk, zou dat de vierde titel op rij betekenen.