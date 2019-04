Racing Brugge grijpt naast titel

In de tweede landelijke van het basket heeft Racing Brugge gisteren naast de titel gegrepen. Het verloor in een rechtstreek duel van Latem de Pinte, de nieuwe kampioen.

Racing Brugge moest met 8 punten verschil winnen om de 69-61-nederlaag uit de heenmatch uit te wissen. In het begin van de wedstrijd is Latem te slordig in de afwerking. Brugge staat na het eerste quarter 19-10 voor. In de tweede helft krijgt de thuisploeg het lastig en komt Latem terug tot 34-31.

Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd en na het derde quarter staat het 48-46. Het laatste quarter moet beslissen over de titel. Brugge verliest het grip op de wedstrijd en Latem profiteert. Uiteindelijk wordt het 57-63. De teleurstelling is enorm, zowel bij de spelers als bij de supporters.Bij Latem gaan ze nog een lange nacht tegemoet.