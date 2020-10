Provinciale ploegen willen jeugdwedstrijden afgelasten

Verschillende West-Vlaamse provinciale ploegen roepen in een open brief op om alle jeugdwedstrijden af te gelasten. Nu kunnen die wedstrijden doorgaan voor jongeren tot 18 jaar terwijl alle andere professionele- en amateurwedstrijden wel geschorst werden.

Onze reporter ging een kijkje nemen bij de jeugdwerking van KSV Rumbeke. Vandaag werd er nog gespeeld, maar als het van de ploeg afhangt, is dat morgen het geval niet meer.

"Veiligheid voor ploegverantwoordelijken en ouders niet gegarandeerd"

KSV Rumbeke onderschrijft de open brief van verschillende West-Vlaamse provinciale ploegen omdat ook voor hen de risico’s te groot zijn. “Het is zo dat de veiligheid van de ouders en de ploegverantwoordelijken niet meer kan gegarandeerd worden. Zeker niet tijdens uitwedstrijden waarbij verschillende kinderen vaak samen in een wagen zitten,” vertelt Filiep Cneut, secretaris van KSV Rumbeke.

Ook in de provincie Antwerpen is een gelijkaardig initiatief op poten gezet. Verschillende ploegen denken er al over na om hun jeugdwedstrijden tijdelijk op te schorten.