Promovendus RWDM ontslaat coach Vincent Euvrard vlak voor competitiestart

Maar door een verschil in visie heeft eigenaar John Textor voor een compleet andere trainerstaff gekozen. Die komt uit een andere club in zijn portefeuille, het Braziliaanse Botafogo. "Hoewel onze beslissing rekening houdt met zijn sterk leiderschap in de voorbije seizoenen, is het ook met het oog op de toekomst dat we proberen een basis te leggen voor consistent succes in de eerste klasse en uiteindelijk ook in Europa", meldt John Textor in een mededeling op de clubwebsite.

Euvrard is 41, en was van 2016 tot 2018 trainer van Cercle Brugge, de ploeg waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot, en het tot in het eerste elftal schopte.