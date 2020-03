Profiteren onze koersen van Italiaanse afgelasting?

De wielerwereld wacht met een bang hart af wat de Italiaanse overheid gaat beslissen over het al dan niet laten doorgaan van sportwedstrijden gedurende één maand.

Concreet dreigen de Strade Bianche van zaterdag, en Milaan-San Remo over twee weken in het water te vallen. Maar zoals dat gaat, is dat dan weer goed nieuws voor de Belgische wedstrijden.

De GP Monsere van zondag in Roeselare heeft nog vier plaatsjes open, en kan dus in theorie nog vier extra Worldtourploegen aan de start krijgen. Weliswaar onder financiële voorwaarden. Ook de Bredene-Koksijde Classic van vrijdag 20 maart heeft nog plaats voor twee ploegen, maar rekent er vooral op dat de selecties gevoelig versterkt gaan worden.