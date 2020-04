Pro League wil streep trekken onder competitie

Als de aanbeveling door de algemene vergadering bevestigd wordt, mag Club Brugge zich kampioen noemen en bestaat 1A volgend seizoen uit 18 ploegen - inclusief OH Leuven en Beerschot.

De Pro League stelt voor om de huidige rangschikking als definitief te beschouwen. Club Brugge is kampioen. Er is in het voorstel geen daler, waardoor 1A volgend seizoen wordt gespeeld met 18 clubs - inclusief Beerschot en OH Leuven. De bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp zou wel nog kunnen plaatsvinden voor 30 juni.

Het voorstel moet nog bekrachtigd worden door de algemene vergadering, waarin alle 24 profclubs een stem hebben.