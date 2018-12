Pro League legt Roeselare 5.000 euro boete op voor uitsluiting ex-T3 Daturi

Het gaat om de intussen ontslagen conditietrainer Mauro Daturi, die op 20 oktober uitgesloten werd van de neutrale zone. In de thuiswedstrijd tegen Union (1-1) gaf Daturi meermaals kritiek op bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen.

Bij de late gelijkmaker van Schmisser in de negentigste minuut liep de Spanjaard het terrein van Schiervelde op om het doelpunt te vieren. Dat was de spreekwoordelijke druppel voor ref Vanbecelaere, die Daturi naar de tribunes verwees. Na het laatste fluitsignaal enkele minuten later keerde de voormalige conditietrainer van Roeselare echter terug op het terrein om uitleg te vragen over zijn uitsluiting. Daarvoor werd Daturi al bestraft met een wedstrijd schorsing en 750 euro boete door de disciplinaire instanties van de KBVB.

Ook al werd Daturi op 11 november samen met toenmalig T1 Jordi Condom aan de deur gezet bij Roeselare, de club krijgt nog eens een boete van 5.000 euro. Dat geld wordt beschouwd als een vergoeding ten voordele van de maatschappelijke projecten van de Pro League.

De West-Vlaamse 1B-club kan de sanctie enkel via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) aanvechten.