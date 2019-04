Princen wint met Beernemse copiloot in Tielt

Kris Princen en Bram Eelbode uit Beernem (VW Polo R5) hebben de TAC Rally gewonnen, de derde van in totaal negen wedstrijden die meetellen voor het BK rally. Het duo had bij aankomst 18.5 seconden voorsprong op Sébastien Bedoret en Thomas Walbrecq (Skoda Fabia R5).

Het verhaal van de TAC Rally 2019 is snel geschreven. Kris Princen en Cédric Cherain kozen deze ochtend meteen voor de aanval. In de derde rit van de dag schoof Cherain van de baan en kwam hij in een put naast de baan terecht.

Na de opgave van Cherain nam Princen de leiding over. De Limburger werd op geen enkel moment bedreigd en wint na de Haspengouw nu ook de TAC Rally. Dankzij deze overwinning neemt Princen de leiding in de tussenstand van het BK. Sébastien Bedoret eindigde als tweede, zijn beste resultaat ooit in een BK rally. Voor Princen is het de vierde zege ooit in de TAC Rally.

Bij de junioren kwam er abrupt een einde de wedstrijd van Grégoire Munster (Opel Adam R2) toen hij in de 7e rit hard van de baan ging. De wagen was totaal vernield. De bemanning werd goed door elkaar geschud maar stelt het inmiddels goed. Joachim Wagemans (Peugeot 208 R2) eindigde als 18e algemeen en beste junior. Paul Lietaer (Ford Escort Cosworth) eindigde als 11e en won de strijd bij de Historics.

De volgende wedstrijd van het BK is de rally van Wallonië eind deze maand.

Zondag verslag van de TAC Rally in een Sport West extra.