Izegem walst door de play-offs en versloeg gisteravond ook de derde in de stand Eynatten-Raeren met duidelijke 40-22-cijfers. Meteen voldoende voor de titel en promotie van eerste nationale naar de Bene-League. Een primeur, want 't is de eerste keer dat een West-Vlaamse ploeg in de hoogste klasse speelt. In de Bene-League spelen zes Nederlandse en zes Belgische teams.