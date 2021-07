Precies 25 jaar geleden pakt Fred Deburghgraeve goud in Atlanta: 'Meest stressvolle moment uit mijn leven'

Het is vandaag dag op dag 25 jaar geleden dat Frederik Deburghgraeve uit Roeselare als eerste Belg ooit goud won in het zwemmen op de Olympische Spelen van Atlanta '96.

In de reeksen 's morgens verbeterde 'Fredje Raketje' op de 100 meter schoolslag het wereldrecord. De finale 's avonds verliep heel wat moeizamer, maar ondanks de spanning pakte Deburghgraeve dus wel de gouden medaille. Z'n prestatie werd ook massaal gevolgd op het thuisfront, niet in het minst in 'zijn' Roeselare.

25 jaar na z'n exploot in Atlanta blik Frederik Deburghgraeve graag nog eens terug, in Lichtervelde waar hij nu woont en geniet van vakantie.