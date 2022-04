Gidos uit Gits en Somival uit Waregem hebben twee topploegen in het Powerchair Hockey. Da's hockey in een elektrische rolstoel.

't Is een bijzonder spectaculaire sport. Contact mag niet, maar het gebeurt toch vaak. Voor de hockeyers zelf is de sport heel belangrijk. 'Je voelt je totaal niet gehandicapt als je speelt. En mensen die naar ons kijken, vergeten dat ook', vertelt Hedwige Van Steen van Gidos.

Je kunt kennismaken met het Powerchair Hockey en heel wat andere sporten in een reeks over G-sport in onze sporttalkshow Offside.