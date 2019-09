Poulain Freddy Loix wint Omloop van Vlaanderen

In Roeselare vond gisteren de 60ste editie van de Omloop van Vlaanderen plaats. De rally is de oudste wedstrijd van het Belgische Rally Kampioenschap en werd dit jaar gewonnen door de 23-jarige Waal Sébastien Bédoret.

Het beloofde een spannende strijd te worden voor de eerste plaats bij de Historics. Na het vroeg uitvallen op wedstrijddag twee, zaterdag, van leider Stefaan Stouf, komt Bjorn Six aan de leiding. De jonge piloot uit Dikkebus won onlangs nog de Historics in Ieper en hij deed dat nu nog eens fijntjes over in Roeselare. Daarvoor moest hij wel gouwe ouwe Paul Lietaer verschalken en dat met een felle secondenstrijd tot helemaal op het einde.

Poulain van Freddy Loix

Bij de moderne wagens bleef de Waal Adrain Fernémont heel lang autoritair leider, tot de transmissie van de Skode Fabia R5 het begaf op de verbindingsrit naar KP16. In een lastige rally met wisselvallige omstandigheden nam Sébastien Bedoret de leiding over van de met pech geplaagde Fernémont. Bedoret is de poulain van Freddy Loix én de winnaar van Wervik en Staden. Bedoret won uiteindelijk ook de wedstrijd en wist daarmee Kevin Demaerschalk en Vincent Verschueren achter zich te houden. Pieter-Jan Michiel Cracco uit Roeselare werd eerste West-Vlaming op een vierde plaats.