Positief licentienieuws voor KV Oostende

Eerder dit seizoen kwamen er berichten over financiële problemen op KV Oostende. Net als heel wat andere eersteklassers tekende KVO voor het voorbije boekjaar een verlies op. De club stelde toen zijn fans gerust: de licentie zou wel volgen. Persbericht 10 februari:

"Er is geen imminent gevaar dat KV Oostende failliet gaat. Er is ook geen risico op de lange termijn, omdat de eigenaarsgroep er vastberaden aan vasthoudt om de club te steunen en stabiliseren en om de licentie voor het seizoen 2023-2024 te halen."

Licentie middel tot verkoop?

Op vandaag is de licentie effectief binnen. Voor KV Oostende zou dit een middel kunnen zijn om zich als financieel gezond in de etalage te plaatsen. Het is al langer geen geheim dat maar weinig mensen op de club gelukkig zijn met de Amerikaanse eigenaar Pacific Media Group. Al betalen die natuurlijk wel een aardig deel in de omzet van KVO. Maar met de licentie op zak kan Oostende zich ook als 'huwbare bruid' presenteren bij eventuele geïnteresseerde overnemers. Zo kwam eerder deze week het Britse newcastle United al langs aan de kust.