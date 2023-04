Pogacar wint historische Ronde van Vlaanderen!

Wat een zondag! Voor het eerst sinds 2016 lag de start van de Ronde opnieuw in Brugge. De wielerklassieker bracht opnieuw honderdduizenden wielerfans op de been. Tadej Pogacar wint de 107e editie van de Ronde van Vlaanderen! Vanmarcke en Vermeersch nestelen zich in de top 30.