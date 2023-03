Podiumplaats voor Nieuwpoortse Jasper Lefevre in tweede rit Cape Epic

De tweede etappe is maar liefst 116 kilometer lang, waarvan de start en aankomst in Hermanus ligt. Na iets meer dan vijf en een half uur fietsen kwam Lefevre met zijn Spaanse teamgenoot als derde over de finish.

Vierde deelname voor Lefevre

De Nieuwpoortse mountainbiker doet al voor de vierde keer mee in de Epic Race. Gisteren stond hij na de eerste rit met Team Bikehigh op de zesde plaats in de reeks 'Mixed'. In het algemeen klassement stijgt hij naar de vierde plaats.

Een andere West-Vlaming viel vandaag net naast het podium. Wout Alleman (Wilier-Pirelli) uit Otegem werd samen met zijn Italiaanse ploegmaat Fabian Rabensteiner vierde in de UCI-reeks. Gisteren won Alleman wel de eerste etappe. In het algemeen klassement staat hij als derde gerangschikt.

De zwaarste mountainbikewedstrijd ter wereld

De Cape Epic is een achtdaagse rittenkoers voor mountainbikers en staat bekend als de zwaarste mountainbikewedstrijd ter wereld. Het concept is uniek in de mountainbikewereld, omdat de rijders niet alleen in duo, maar ook samen over de meet moeten rijden. Wie op het einde van alle etappes de beste tijd heeft wint. De Cape Epic duurt nog tot en met zondag.