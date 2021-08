Podium in Vueltarit voor Mauri Vansevenant

Mauri Vansevenant laat van zich horen in de Ronde van Spanje. In de tiende rit, met een stevige klim, eindigt hij als tweede, na Michael Storer. Het is z'n eerste podium in een etappe van een grote ronde.

Dat Vansevenant in zijn carrière nog mooie dingen zal laten zien, daar twijfelt niemand nog aan. Vandaag liet hij in de tiende etappe van de Vuelta weer een staaltje van zijn klasse zien. De Puerto de Almachar was vandaag de laatste beklimming in de rit, eentje van gemiddeld een kleine vijf procent, elf kilometer lang. Een ruime kopgroep van 31 renners versplinterde er waardoor nog vijf renners voorop bleven. Michael Storer was de sterkste van hen. Mauri Vansevenant verzette heel wat werk om de kloof niet te groot te laten worden.

In de afdaling richting Rincon de la Victoria, in de finale van de rit, maakte hij deel uit van een klein groepje dat opstoomde richting de kop van de wedstrijd. Maar vluchter Storer konden ze niet meer inhalen. Vansevenant was de snelste van de achtervolgers, en staat zo voor het eerst in zijn carrière op het podium van een etappe in één van de grote rondes.