Ploegleider Demol ontloopt fraudeproces door deal met fiscus

Uit een grootschalig onderzoek naar belastingfraude bleek dat de Ardooienaar in de periode 2009-2013 via een Luxemburgse vennootschap een te gunstig belastingtarief hanteerde voor zijn inkomsten. Volgens het gerecht was de vennootschap een postbusadres en waren bijgevolg niet de Luxemburgse tarieven maar de Belgische tarieven van toepassing. Een belastingconsulent uit Desselgem zou verantwoordelijk geweest zijn voor de verschillende illegale constructies in de zaak. Demol en de belastingconsulent zouden samen met zestien andere verdachten vervolgd worden voor belastingontduiking, fiscale fraude en witwaspraktijken.

Maar doordat Demol nu een deal heeft gesloten met de fiscus, ontloopt hij een proces. Hoeveel de oud-wielrenner betaald heeft, is niet duidelijk. De raadkamer in Kortrijk maakt eind deze maand bekend welke verdachten er alsnog voor de rechtbank moeten verschijnen