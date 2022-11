Plasschaert zeilt top 3 binnen

Zeilster Emma Plasschaert is zaterdag in het Franse Hyères opgeklommen van de vijfde naar de derde plaats op het EK ILCA 6 (ex-Laser Radial). Ze is nu de tweede Europese in de stand, met nog twee wedstrijddagen voor de boeg.

Vanwege een gebrek aan wind werd er slechts een regatta afgewerkt in de ILCA 6. De 29-jarige Plasschaert werd 17e in de Gold Fleet, haar minst goede resultaat van de voorbije zes races. De Canadese Sarah Douglas, die niet in aanmerking komt voor Europees eremetaal, kwam na een derde plaats aan de leiding met 14 punten. Daarna volgt de Poolse Agata Barwinska met 23 punten. Plasschaert, die vorige maand brons pakte op het WK in het Amerikaanse Kemah, heeft 32 punten achter haar naam. Na een derde plaats in de Silver Fleet staat Eline Verstraelen (124 ptn) op de 60e plaats in het algemene klassement.

In de ILCA 7 (ex-Laser) werden vrijdag twee races gevaren. Na zeven regatta's is William De Smet met 70 punten opgerukt naar de 23e plaats. Wannes Van Laer is 33e met 88 punten. De Brit Michael Beckett leidt met 9 punten.