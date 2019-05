Plasschaert klimt naar podiumplaats in Porto

Zeilster Emma Plasschaert is op het EK Laser Radial in Porto van de twaalfde naar de tweede plaats opgeklommen. De wereldkampioene beëindigde dinsdag de derde en vierde regatta telkens als tweede.

De winst was twee keer voor de Deense Anne-Marie Rindom. Die leidt met 4 punten voor Plasschaert (12 punten) en de Noorse Line Flem Höst (15 punten). In het 'Open-klassement', met ook niet-Europeanen, is Plasschaert derde, na Rindom en Sarah Douglas (11 punten). Omdat die laatste Canadese is, kan ze geen EK-medaille veroveren.

De Nederlandse titelverdedigster en olympisch kampioene Marit Bouwmeester (22 punten) steeg van de tiende naar de zevende plaats (in het EK-klassement). Plasschaert won vorig jaar brons op het EK. Maité Carlier stond maandag 97e. Na een zestiende plaats in de derde regatta en een opgave in de vierde is ze naar plaats 68 opgeklommen.

William De Smet is na vier regatta's in de Laser Standard negentiende met 29 punten. Hij noteerde dinsdag een opgave en een zesde plaats. Wannes Van Laer staat 30e met 42 punten na een twaalfde en tiende plaats. In de Laser Radial mannen staat Simon De Gendt na de tweede dag elfde (33 ptn), Jan Heuninck 27e (64 punten). Beiden komen ook in aanmerking voor de U21-ranking.