Plasschaert en De Gendt triomferen op Sailing Awards

De 26-jarige Plasschaert staat al geruime tijd aan de wereldtop in de Laser Radial. Na haar wereldtitel in 2018 wist ze in 2019 ook het testevent voor de Olympische Spelen van later dit jaar te winnen in Enoshima. Ze haalde het voor Marie-Amélie Lenaerts, die in 2019 als eerste Belgische vrouw de Mini Transat met succes kon afronden.

Zeiler van het jaar

Oostendenaar Simon De Gendt houdt aan zijn wereldtitel in de Laser Radial de award van Zeiler van het Jaar over. Hij troefde tweevoudig laureaat Jonas Gerckens, Albert Lagneaux, Thibault Raeymakers en Wannes Van Laer af.

De winnaars werden via een poll verkozen. Meer dan 6.000 watersporters brachten hun stem uit.

Op naar WK

Zondag begint Emma Plasschaert overigens in Melbourne aan het WK Laser Radial. De Oostendse, die geldt als één van de favorieten voor de titel, werd in 2018 voor het eerst wereldkampioen. Vorig jaar gaf Plasschaert geen prioriteit aan het WK, maar werd ze toch nog vierde. Ook de 19-jarige De Gendt maakt zich op voor dat wereldkampioenschap.