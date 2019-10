Piet Allegaert naar Cofidis

Piet Allegaert is 24 en komt over van Sport Vlaanderen - Baloise. BIj Cofidis tekent hij een contract voor twee seizoenen. Hij wordt bij Cofidis, dat eerder topsprinter Elia Viviani aantrok, de derde Belg naast Dimitri Claeys en Kenneth Vanbilsen. Bij Cofidis rekenen ze op Allegaert voor de klassiekers en de sprints. Eerder deze maand toonde hij zijn snelle benen door de Tour de l'Eurométropole in Doornik te winnen.

"Prestigieuze ploeg"

"Ik ben heel blij dat ik naar zo'n belangrijke en prestigieuze ploeg mag komen", zegt Allegaert. "Cofidis is één van de belangrijkste Franse teams en ik ben blij dat ik van de staf de kans krijg om een nieuwe stap in mijn carrière te zetten. Ik wil ook Sport Vlaanderen - Baloise bedanken dat ze mij deze kans gunnen. Ik hou van de klassiekers maar hoop ook de kans te krijgen om Elia Viviani en Christophe Laporte mee te helpen aan sprintzeges."