Pierre De Loof, Van Zandwege en Brys gaan door op EK

Bruggeling Pierre De Loof in de open skiff en de lichte dubbeltwee van Tim Brys (KR Club Gent) en Niels Van Zandweghe (Brugse TR), de bronzen WK-medaillewinnaars van vorig seizoen, hebben zich geplaatst voor de volgende ronde op het EK roeien op de Rotsee in het Zwitserse Luzern.

De Loof moest in zijn voorwedstrijd bij de eerste vier roeien om door te stoten naar de kwartfinales en dat was met amper vijf skiffeurs aan de start geen moeilijke opdracht. Hij eindigde zijn voorwedstrijd op de derde plaats en start in de kwartfinales met de achtste tijd in totaal achter zijn naam. Tim Brys en Niels Van Zandweghe finishten in hun voorwedstrijd op de tweede plaats, de vereiste om zich voor de halve finales te plaatsen, die zaterdagnamiddag op het programma staan. Daarin stoten de eerste drie telkens door naar de A-finale.