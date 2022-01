Pidcock wereldkampioen na demonstratie, brons voor Iserbyt

De Brit Tom Pidcock (22) is in het Amerikaanse Fayetteville voor het eerst wereldkampioen veldrijden bij de profs geworden. Pidcock maakte er een indrukwekkende onemanshow van.

Tom Pidcock ging er in de vierde ronde van negen in totaal vandoor. De Belgen, met Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt, probeerden aan te sluiten, maar er stond geen maat op de Brit, die seconde per seconde wegreed op de snelle gravelomloop in de VS.

Vanthourenhout en Iserbyt zaten op ruim een halve minuut in een achtervolgende groep van vijf met daarbij ook Laurens Sweeck, de Fransman Venturini en de Nederlander Lars van der Haar. Het groepje viel uit elkaar na een aanval van een ontketende van der Haar. Iserbyt moest alle zeilen bijzetten om mee te springen in de strijd voor zilver.

Maar alles gebeurde op grote afstand van Tom Pidcock, die onbedreigd naar de wereldtitel vloog. Pidcock is ook al olympisch kampioen mountainbike. Eli Iserbyt probeerde in de slotfase nog van der Haar los te gooien, dat lukte niet. In de spurt haalde van der Haar het voor Iserbyt. Zilver en brons dus voor Nederland en België. Michael Vanthourenhout is vierde.