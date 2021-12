Pidcock vond Iserbyt sterker rijden: "Maar heb het tactisch gespeeld"

Tom Pidcock eindigde maandag op het podium in Heusden-Zolder met een tweede plaats, maar gaf na afloop toe dat Eli Iserbyt uit Kuurne sterker was. "Ik speelde het tactisch, maar hij was sterker", zo klonk het.

In Dendermonde eindigde Pidcock als achtste op bijna drie minuten, maandag werd hij tweede. "Winnen zat er niet in, maar dit was een pak beter dan gisteren", sprak hij voor de televisiecamera's. "Ik voelde me redelijk in orde vandaag. Ik rij hier niet vaak goed maar vandaag had ik wel een mooi duel met Eli Iserbyt. Hij was sterker, ik moest het tactisch spelen en dat lukte met mijn sprint. Op deze prestatie kan ik verder bouwen."

Pidcock crosst niet in Loenhout, wel op Nieuwjaarsdag. "Ik trekt met een goed gevoel naar Baal. Nu staan er nog een paar trainingsdagen op het programma."

Eli Iserbyt bouwde dankzij zijn derde plaats zijn voorsprong in het klassement van de Superprestige verder uit op Toon Aerts met twee punten. "Dit parcours ligt me beter dan Dendermonde", zei de West-Vlaming na afloop. "Tot voor de start voelde ik me slecht (wegens buikklachten, red.), dus ik ben verrast dat het nog zo goed ging. Misschien valt dat te verklaren door het feit dat ik gisteren niet helemaal voluit ben gegaan. Aan Pidcock had ik onderweg een goede bondgenoot, maar hij wist dat ik reed voor het klassement en kon daarvan profiteren op het eind. Het is jammer dat ik hem in de sprint niet kon verslaan, maar ik heb nu vier punten voorsprong in de tussenstand en dat is alvast niet slecht met nog één manche te gaan."