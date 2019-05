Philippe Clement wordt voorgesteld bij Club Brugge

Clement volgt bij Club Brugge de kroaat Ivan Leko op. Voor Clement is het een terugkeer naar het oude nest. De 45-jarige Antwerpenaar was al speler en assistent-coach bij Club Brugge. Clement verliet in 2017 Jan Breydel om trainer te worden bij Waasland-Beveren. Daar leverde hij uitstekend werk en werd hij opgepikt door Racing Genk. Met de Limburgers behaalde Philippe Clement afgelopen seizoen de landstitel.

Er wordt verwacht dat Philippe Clement straks ook zijn entourage voorstelt. Je kan de persconferentie hier via livestream volgen.

