Philippe Clement: "De spelersgroep heeft honger"

Club Brugge kan voor de derde keer in zijn geschiedenis de dubbel pakken, en dus is de motivatie erg groot. De voorbereiding verliep door de coronacrisis uiteraard helemaal anders en ook in een leeg stadion morgen wordt het geen finale zoals anders. Dat bevestigt ook Ruud Vormer. “Tuurlijk is alles anders, de voorbereiding en de omstandigheden. Maar we gaan ons niet verstoppen. We moeten als team gewoon klaar zijn, gas geven en die beker proberen te pakken.

Bij Antwerp schuiven ze de favorietenrol resoluut in de schoenen van kampioen Club Brugge. Bij Antwerp vertrokken ook heel wat spelers, terwijl de kern bij Blauw-Zwart nagenoeg dezelfde is gebleven. “We kijken enkel naar onszelf. Het kan dat Antwerp spelers mist, maar dat is niet ons probleem. Wij proberen gewoon onze wedstrijd te spelen”, klinkt het bij de aanvoerder.

Zorgt darmvirus voor problemen?

Ook Philippe Clement blikte vooruit naar de wedstrijd. “We komen uit gekke maanden. Voor spelers zijn het frustrerende maanden geweest. Zij willen trainen en voetballen, en tegelijk ook niet besmet raken met het coronavirus. Vannacht zijn vier spelers (Ricca, Balanta, Dennis en Mechele) ziek geworden. Het gaat niet om het coronavirus, ze hebben darmproblemen. Maar het is dus nog onzeker of zij morgen zullen kunnen meespelen. Of wij favoriet zijn? Dat is niet ons verhaal. Het zou heel speciaal zijn om de dubbel te pakken. We zijn daar al maanden mee bezig, en niet zozeer met onze tegenstander. De groep staat fysiek verder dan vorig seizoen en heeft veel honger."