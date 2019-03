Enkele testwedstrijdjes in het kogelstoten had Philip Milanov er deze winter al opzitten, maar discuswerpen wordt niet in zaal beoefend. In Samorin stond zaterdag de eerste outdoorcompetitie van het seizoen gepland en Milanov liet meteen zien dat de vorm in orde is. Hij bleef wel bijna vijf meter onder zijn Belgisch record van 67 meter 26. De Bruggeling bleef zaterdag de Duitse regerende olympische kampioen Christoph Harting twee centimeter voor.