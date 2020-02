Philip Mestdagh wil nog meer ambitie zien

Philip Mestdagh was een gelukkige coach na de kwalificatie van zijn Belgian Cats voor de Olympische Spelen in Tokio. Toch wil hij nog meer ambitie bij de Belgische basketbalvrouwen zien.

"Het was een stresserend toernooi. Ik ben tevreden met de kwalificatie, maar niet helemaal met het verloop van het toernooi. Tegen Canada hebben we het laten liggen. Hadden we die match gewonnen, had dat ons samen met de zege tegen Japan al zekerheid geboden. Nu moesten we de laatste match afwachten. Vorig jaar op het EK had er ook meer ingezeten. Alle respect voor de andere teams, maar we hadden daar de finale moeten halen. We gaan deze kwalificatie even vieren, maar gaan dan weer snel aan het werk om nog beter te worden."

"Ik ben heel fier op mijn speelsters. Het is een plezier om met hen samen te werken, maar ze moeten echt ambitieuzer worden. Ze moeten leren om een match meteen dood te maken. Op die manier vermijden ze ook de stress die hen al te vaak parten speelt. Als dat lukt, kunnen we een volgende stap zetten en is een podium op een WK of een Europese titel misschien wel mogelijk."

