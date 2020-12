Philip Mestdagh is Coach van het Jaar

Philip Mestdagh, coach van de nationale vrouwenbasketploeg, is vrijdagavond op het Sportgala in Schelle verkozen tot Coach van het Jaar.

In de jaarlijkse verkiezing van Sportspress haalde Mestdagh het met 405 punten voor Club Brugge-coach Philippe Clement (293 ptn) en coach van de Rode Duivels Roberto Martinez (220), die de trofee al eens in 2018 in ontvangst mocht nemen.

Op de erelijst is Mestdagh de opvolger van de Nieuw-Zeelander Shane McLeod, de bondscoach van de Red Lions. Philip Mestdagh leidde de Belgian Cats in februari naar kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio. Ook pakten Julie Allemand en co. een ticket voor het EK 2021.

Lees ook